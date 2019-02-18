Торговые центры соревнуются по числу проверок. Эвакуации продолжаются, петербуржцы не смогут зайти в магазин после работы

Многим петербуржцам вечером 18 февраля придется отказаться от похода в магазин после работы. Волна массовых минирований не утихает.

Очевидцы в социальных сетях сообщили об эвакуации ТЦ «Июнь», «Нарва», «Международный», «РИО». В «Невском центре», который расположен на углу Невского и улицы Восстания, в службе поддержки клиентов уточнили, что «работают только на выход».

Как стало известно «Фонтанке», за день четыре раза проверяли «Европолис», дважды «Академ-парк». Три посещения зафиксировано у «Родео Драйв». В этот торговый центр дважды приезжали по одному и тому же вызову. Раньше времени завершил работу и Единый центр предпринимательства на Полюстровском проспекте.

Ранее стало известно, что 18 февраля анонимки о заложенной бомбе поступили в сети быстрого питания «Макдоналдс» и KFC. Также волна массовых эвакуаций накрыла «Ленту» и «О’Кей». «Лжеминёры» добрались до школ, детских садов и больниц. Все подробности и последние новости об эвакуациях в Петербурге читайте в трансляции «Фонтанки».