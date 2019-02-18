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Общество
18.02.2019 19:05
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Фонд виолончелиста Ролдугина для поддержки одаренных детей получил право торговать алкоголем. Музыканта называют другом Путина

Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. Об этом 18 января сообщает РБК со ссылкой на данные базы СПАРК. Лицензию детскому фонду выдал департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

В фонде «Талант и успех» на вопрос журналистов, зачем организации лицензия на продажу алкоголя, пока не ответили. Однако ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко пояснил изданию, что фонд проводит большое количество конференций, поэтому запрос на продажу алкоголя видится логичным.

В 2014 году фонд по инициативе президента Владимира Путина создал в Сочи образовательный центр «Сириус», который ежемесячно посещают около 800 детей. Заявленная цель «Сириуса» – поддержка одаренных детей в области спорта, естественно-научных дисциплин, искусств и т.д. Центр поддерживается профильными федеральными министерствами. Глава фонда Елена Шмелёва была одним из трех сопредседателей избирательного штаба Путина на президентских выборах в 2018 году. Сам президент возглавляет попечительский совет фонда. Его помощник, бывший министр образования Андрей Фурсенко, возглавляет президиум попечительского совета «Таланта и успеха».

Учредитель фонда — виолончелист Сергей Ролдугин, президент Санкт-Петербургского дома музыки, как писали в СМИ — друг Путина и крестный отец его старшей дочери Марии.

Осенью 2018 года стало известно, что фонд «Талант и успех» в ближайшие 3 года получит из бюджета страны более 6 миллиардов рублей на свою работу. 

Имя Сергея Ролдугина громко прозвучало весной 2016 года, когда консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали материалы о финансовых сделках, к которым могут быть причастны крупнейшие политики мира. Ролдугин оказался центральной фигурой «российской» части расследования. Сообщалось о миллиардах долларов российских госкомпаний в панамском оффшоре.

После того как телеканал «Россия» намекнул, что герой «панамского скандала» Ролдугин тратит заработанные деньги на петербургский Дом музыки, «Фонтанка» выяснила, что дворец все равно на 80% субсидируется государством. 

Владимир Путин заявлял, что данные журналистов по «панамскому досье» достоверны, но Ролдугин тратит деньги на «уникальные вещи», в том числе старинные инструменты. Министр культуры Владимир Мединский тогда же признавался, что советуется с Ролдугиным по кадровым вопросам. 

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