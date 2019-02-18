Смольный: Десять районов города полностью очистили кровли от снега

Десять районов Петербурга отчитались о том, что очистили кровли от снега и льда на 100%. Количество жалоб упало в шесть раз.

Как сообщил 18 февраля вице-губернатор Николай Бондаренко, в четырех районах кровли очищены на 90% и выше, и еще в четырех районах эта работа проведена на 80%. «Если на неделе до 11 февраля мы фиксировали до 700 жалоб, то на отчетной (прошлой. — Прим. ред.) неделе на горячую линию Жилищного комитета поступило всего 116 обращений о протечках», – заявил чиновник.

По его словам, с начала зимы с городских улиц и дорог было вывезено более 3 млн куб. метров снега. «На сегодняшний день приведено в эксплуатационное состояние 80 % улиц и дорог Санкт-Петербурга», – уточнил Бондаренко. Он подчеркнул, что пока остается сложной ситуация в Центральном районе: много дворов и улиц здесь еще предстоит убрать от снега.

Напомним, в пятницу, 15 февраля, были отправлены в отставку главы трех районов, в том числе руководитель Центрального района Андрей Хлутков. Им в укор было поставлено большое количество жалоб от жителей из-за уборки снега. Место Хлуткова занял бывший председатель комитета по промышленности Максим Мейксин.