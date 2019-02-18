Ставшей инвалидом участнице Олимпиады-2014 присудили 40 тысяч рублей. Она просила 55 миллионов

Бывшая фристайлистка Мария Чаадаева, получившая перелом позвоночника на тренировке в Сочи-2014, отсудила 40 тысяч рублей у лечащего врача. Сумма иска за обманутые ожидания превышала 55 миллионов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, решение о частичном удовлетворении требований Чаадаевой к НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий принял 18 февраля Невский райсуд. «С ответчика взысканы 40 тысяч рублей морального вреда, в остальной части иска отказано», – уточняет пресс-служба.

Чаадаева получила травму в феврале 2014 года. Российские и немецкие врачи просили спортсменку быть готовой жить с полным параличом ног. Восстановить здоровье Марии взялся врач Евгений Блюм. Лечение, как следовало из иска, стоило 51 млн рублей — эту сумму Чаадаева считает убытком. К ожидаемым результатам реабилитация не привела. Моральный вред фристайлистка оценила еще в 5 млн.

В испанской клинике Блюма Чаадаева лечилась с мая 2014 года по февраль 2016-го. Представители врача утверждали, что спинальные функции пациентки восстанавливались, и помочь чуду помешало лишь прерывание лечения. Оно стоило 2,3 млн рублей в месяц. Блюм считал услугу оказанной.

Невский суд решил, что врач не должен нести обязанность по компенсации убытков, а заявленную сумму морального вреда за неисполненную надежду посчитал явно завышенной.