Промышленное производство в Петербурге в январе увеличилось на 4,1%. По России в целом показатель рос в четыре раза медленнее

Промышленное производство в Петербурге в январе 2019 года выросло на 4,1%, говорится в материалах Петростата, опубликованных 18 февраля.

Положительная динамика наблюдается уже 40-й месяц подряд. Причем по сравнению с прошлым годом темпы только ускорились. Так, за весь 2018 год показатель увеличился на 5%.

Для сравнения: в целом по стране объем промышленного производства вырос в январе 2019 года на 1,1%, по итогам 2018-го — на 2,9%

В первый месяц 2019-го быстрее всего увеличивалось производство напитков (+23,7%), одежды (+40,3%), изделий из дерева (+27,8%). Для сравнения: за весь 2018-й наилучшую динамику показали выпуск напитков (+20%), одежды (+15,6%), машин (+15,7%) и электрического оборудования (+16,8%), а также прочих транспортных средств (+32,1%).