«Санкт-Петербург должен быть одним из самых демократичных городов в Европе». Беглов поругал депутатов за затягивание законопроекта о митингах

Врио губернатора Александр Беглов намерен сделать Петербург самым демократичным городом Европы. Об этом он заявил в ходе заседания малого правительства, сообщает пресс-служба Смольного 18 февраля.

«Санкт-Петербург должен быть одним из самых демократичных городов не только в нашей стране, но и в Европе. Для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру и прислушиваться к мнению граждан и общественных организаций», – заявил Беглов при обсуждении новых мест под гайд-парки. Он отметил, что в Законодательном собрании затягивается рассмотрение изменений в городской закон о митингах, поэтому он решил, не дожидаясь поправок, расширить список специально отведенных мест, где общественно-политические акции не требуют согласования.

«Это точки в центральных районах нашего города. Практика покажет, насколько эта мера дает возможность всем политическим партиям и общественным организациям проявить себя в рамках действующего законодательства», – заключил врио губернатора.

Добавим, что ни одно из предложенных Бегловым мест не расположено в Центральном районе. Две новые «митинговые» точки – в Калининском (Пионерский парк и площадь Ленина), еще две – в Кировском (сад 9 Января) и на окраине Адмиралтейского района (парк Екатерингоф).

Ранее сложности с организацией митингов в Петербурге испытывали коммунисты, сторонники незарегистрированной партии «Другая Россия» и представители демократической оппозиции. В частности, депутату Борису Вишневскому в декабре 2018 года отказали в организации встречи с избирателями в парке Малиновка. На прошлой неделе в Смольном не согласовали в центре города акцию памяти Бориса Немцова, однако после вмешательства Совета по правам человека при президенте все-таки выдали согласование на проведение митинга на площади Ленина.

Добавим также, что в феврале главу штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и активиста «Весны» Богдана Литвина осудили за нарушение благоустройства в центре города. Комитет петербургского правительства насчитал, что молодые люди натоптали травы 5 мая 2018 года на 11 млн рублей, Фрунзенский районный суд снизил эту сумму до 7,3 млн рублей.