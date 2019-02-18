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Петербургский суд пересмотрит наказание ловцу «церковных» покемонов Соколовскому
Ходатайство о пересмотре приговора блогеру Руслану Соколовскому дошло до суда в Петербурге. Несмотря на то, что «разжигал ненависть» он в Екатеринбурге, разбираться с наказанием будут по новому месту жительства блогера.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, ходатайство защиты Соколовского поступило в Куйбышевский районный суд и к 18 февраля уже зарегистрировано. Адвокат Алексей Бушмаков подал документы в Верх-Исетский суд Екатеринбурга в первый рабочий день года, а 25 января они были направлены по подсудности.
Роман Соколовский прославился в 2016 году как ловец покемонов, когда на видео снял свою охоту в Pokemon GO в екатеринбургском храме-на-крови. В 2017-м суд признал его действия экстремизмом и приговорил его к 3,5 годам условно за возбуждение вражды, оскорбление чувств верующих и незаконный оборот специальных технических средств. После срок сократили на 15 месяцев, добиться меньшего через Верховный суд Соколовский не смог.
Справка:
Госдума смягчила наказание по 282-й статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал законопроект 27 декабря.