Петербургский суд пересмотрит наказание ловцу «церковных» покемонов Соколовскому

Ходатайство о пересмотре приговора блогеру Руслану Соколовскому дошло до суда в Петербурге. Несмотря на то, что «разжигал ненависть» он в Екатеринбурге, разбираться с наказанием будут по новому месту жительства блогера.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, ходатайство защиты Соколовского поступило в Куйбышевский районный суд и к 18 февраля уже зарегистрировано. Адвокат Алексей Бушмаков подал документы в Верх-Исетский суд Екатеринбурга в первый рабочий день года, а 25 января они были направлены по подсудности.

Роман Соколовский прославился в 2016 году как ловец покемонов, когда на видео снял свою охоту в Pokemon GO в екатеринбургском храме-на-крови. В 2017-м суд признал его действия экстремизмом и приговорил его к 3,5 годам условно за возбуждение вражды, оскорбление чувств верующих и незаконный оборот специальных технических средств. После срок сократили на 15 месяцев, добиться меньшего через Верховный суд Соколовский не смог.