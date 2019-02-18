После «Макдоналдса» анонимка о бомбе пришла в KFC. Посетители "Новой Голландии" тоже направились на выход

«Лжеминёры» не оставили без внимания конкурентов в сфере быстрого питания. Анонимное письмо с угрозой взрыва после «Макдоналдса» получили в KFC.

Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, проверку безопасности проходят сегодня и петербургские рестораны KFC. Минёры также угрожают и посетителям «Новой Голландии». В пресс-службе проекта пояснили, что гостей острова эвакуировали, на месте работают специалисты. Сегодня парк больше не будет принимать посетителей.

Ранее волна массовых эвакуаций накрыла «Ленту» и «О’Кей». Также «лжеминёры» добрались до школ, детских садов и больниц. Последним пострадал перинатальный центр им. Алмазова, из него выводили мам с грудничками на руках. Все подробности и последние новости об эвакуациях в Петербурге читайте в трансляции «Фонтанки».