В Петербурге сожгли 120 кг «запрещёнки» из Европы. В печь угодили сыры и колбасы

Санкционные продукты из Финляндии, Германии, Эстонии и Великобритании отправились из магазинов Петербурга в печь.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, совместный рейд с прокуратурой и таможней по двум магазинам Московского района обернулся конфискацией 121,5 кг мясных и молочных продуктов. Сотрудники ведомств пристально изучили этикетки на товарах. С прилавков и из помещений для хранения забрали колбасы, сосиски, паштеты, сыры в ассортименте, йогурты, творог, производителем которых значилась одна из стран Евросоюза.

В 2018 году в Санкт-Петербурге и Пскове территориальным Управлением Россельхознадзора всего было изъято и уничтожено более 929 тонн продукции, запрещенной к ввозу в страну.

Напомним, в ноябре прошлого года в правительстве заявили об угрозе российской экономике от контрабанды «санкционки».

В мае 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении штрафов за продажу и хранение санкционных товаров: за незаконный оборот для физлиц – от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юрлиц – от 70 до 100 тысяч с конфискацией. Изменения предложено внести в статью 14.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сейчас она накладывает ответственность за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, и предполагает наказание для юрлиц в виде штрафа в размере 30–40 тысяч рублей.

Что нельзя ввозить в Россию