Осужденному начальнику управления навигации Минобороны вернули право занимать высокие должности. Но контракт продлевать с ним не хотят

Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор начальнику управления навигации и океанографии Министерства обороны Сергею Травину за незаконную выдачу «золотого парашюта» подчиненной. Ему, без пяти минут уволенному, вернули право занимать властные должности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Горсуд переквалифицировал дело Травина на менее тяжкое преступление, назначил наказание в виде полугода лишения свободы и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

По первому приговору, вынесенному Кировским судом, Травину в течение года запрещалось занимать должности, связанные с функциями представителя власти. Это табу Горсудом снято.

Травин злоупотребил полномочиями в 2012 году, занимая должность гендиректора 780-го ремонтного завода технических средств кораблевождения. Как установил суд, фигурант согласился фиктивно уволить и сразу принять на работу бухгалтера, благодаря чему ей была выплачена компенсация в размере 15 месячных окладов. «Золотой парашют» составил почти 2 млн рублей. В Горсуде представитель завода настаивал, что тяжких последствий эта мнимая рокировка не принесла. Это и послужило основанием для переквалификации преступления с части 2 статьи 201 («Злоупотребление полномочиями») на часть 1.

Сергей Травин формально продолжает возглавлять управление навигации. По данным «Фонтанки», в настоящее время он проходит военно-врачебную комиссию перед увольнением. Контракт с ним был заключен в октябре 2013 года, его срок вышел. Предполагается, что отношения с ним Минобороны расторгнет полюбовно. Однако в настоящее время Ленинградский окружной военный суд продолжает слушать второе дело Травина, о хищении около 70 млн рублей при освоении шельфа Арктики.