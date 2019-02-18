Снег в Канаде ломает крыши: в спорткомплексе над хоккеистами кровля рухнула, когда её чистили

Наши соседи по Северному полушарию, похоже, не меньше нашего страдают от необычно снежной зимы. Только в одной канадской провинции Квебек за выходные зафиксировано несколько случаев обрушения крыш под тяжестью снега.

Так, в городке Труа-Ривьер рухнула крыша магазина автозапчастей, сообщает CBC Canada. Прибывшие на место пожарные сначала опасались, что под завалами могут быть люди, но, к счастью, выяснилось, что обошлось без жертв.

В самом городе Квебек треснула крыша спортивного зала, когда там проходила тренировка молодежной хоккейной команды. При этом на крыше здания рабочие убирали снег. Они услышали хруст, и вниз упал кусок опорной балки крыши. Из здания срочно были эвакуированы около 50 человек, включая хоккеистов и уборщиков снега.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, обрушилась часть крыши в супермаркете Metro и треснула кровля небольшого мясного магазина. В супермаркете пострадали два человека, обоим оказана медицинская помощь.

Местные власти пытаются принимать меры, но пока дело ограничивается советами от пожарных следить за малейшими признаками напряжения или деформации конструкций, а также по возможности чистить крыши. Настораживающими признаками должны быть любые необычные шумы со стороны кровли или несущих стен, трещины штукатурки, провисание потолка, протечки воды и деформация дверных коробок.

Начальник пожарной охраны округа Сен-Жером Николас Стиваль считает, что эти разрушения – результат продолжительных периодов непогоды в сочетании с периодами повышения температуры. «В основном это «ледяной дождь», который в сочетании со снегом добавляет вес конструкции», – цитирует главного пожарного Monreal News. В результате образуются плотные тяжелые «шапки» на крышах, приводящие к критическим нагрузкам на конструкции.

По сведениям синоптиков, высота снежного покрова в Квебеке местами превысила 50 сантиметров.