За день в Петербурге эвакуировали 36 школ и один детский сад

Внеплановый перерыв в учёбе объявили в 36 школах Петербурга 18 февраля. Учащихся эвакуировали из-за поступивших сообщений о заложенной бомбе.

Статистику «Фонтанке» привели в пресс-службе комитета образования Смольного. По данным чиновников, волна минирований задела также один детский сад.

Основной удар лжеминёров приняли учебные заведения на севере Петербурга. Уроки прервались в 9 районах города – в Приморском, Петроградском, Центральном, Выборгском, Московском, Красносельском, Невском, Фрунзенском и Калининском. Начался день с эвакуации лицея №144 на Суздальском проспекте и школы №89 на Гражданском проспекте.