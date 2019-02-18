Строительство
Базовая отделка по специальной цене теперь и в YOGA
OOO "Лидер Групп"
При покупке любой квартиры в новом жилом комплексе YOGA 3, базовая отделка доступна по специальной цене – от 5 000 рублей за квадратный метр.
Базовая отделка подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
- Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;
- Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
- Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.
Ванная комната, санузел:
- Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.
- Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;
- Пол облицован кафельной плиткой;
- Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).
Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.
YOGA 3 – это третья из четырёх очередей строящегося жилого комплекса комфорт-класса, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Комендантский пр-т, 59, к. 1, неподалеку от станции метро «Комендантский проспект».
Преимущества комплекса: новый микрорайон, рядом Юнтоловский заказник, удобный въезд на КАД и ЗСД, высота потолков до 2,77 м., трубы отопления в полу, большие окна, подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.
Цены на квартиры в YOGA 3 с учетом всех действующих скидок начинаются от 2 200 000 рублей за студию 25,39 кв. м.
Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.
Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.
Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb
ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!
Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/
ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/
ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/
ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/