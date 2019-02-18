Базовая отделка по специальной цене теперь и в YOGA

OOO "Лидер Групп"

При покупке любой квартиры в новом жилом комплексе YOGA 3, базовая отделка доступна по специальной цене – от 5 000 рублей за квадратный метр.

Базовая отделка подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполненную по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид предполагает использование качественных, но в тоже время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить, таким образом, дополнительные средства.

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка;

Стены оклеены обоями под покраску. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;

Полы в жилых комнатах покрыты линолеумом.

Ванная комната, санузел:

Отделка потолка предполагает штукатурку, шпаклевку и окраску. Возможна установка натяжного потолка.

Покраска стен качественной влагостойкой краской. Предварительно выполняется финишная штукатурка и шпаклевка стен;

Пол облицован кафельной плиткой;

Установлена сантехника (ванна, раковина, унитаз, смеситель для раковины, смеситель с лейкой для ванны, вентиляционная решетка).

Установлены межкомнатные двери и дверная фурнитура.

YOGA 3 – это третья из четырёх очередей строящегося жилого комплекса комфорт-класса, возводимого компанией в Приморском районе Санкт-Петербурга, по адресу: Комендантский пр-т, 59, к. 1, неподалеку от станции метро «Комендантский проспект».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, рядом Юнтоловский заказник, удобный въезд на КАД и ЗСД, высота потолков до 2,77 м., трубы отопления в полу, большие окна, подземный паркинг, дизайнерская отделка холлов, благоустроенный двор с зонами отдыха, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Цены на квартиры в YOGA 3 с учетом всех действующих скидок начинаются от 2 200 000 рублей за студию 25,39 кв. м.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/

ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/