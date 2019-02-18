«Постоянно гибнут солдаты». Почти шесть тысяч человек подписали петицию о расформировании воронежской части после смерти срочника

Совет солдатских матерей опубликовал 18 февраля онлайн-петицию, в которой от имени родителей убитого 19-летнего солдата Степана Цымбала требуют расформирования воинской части 91711, где «постоянно гибнут солдаты».

«Должны «полететь шапки» начиная с самого верха высшего командного состава, потому что такой беспредел возможен только под покровительством вышестоящего руководства <...> Требуем провести тщательное расследование гибели моего сына, нам не нужны ваши отписки, нам нужен результат вашей работы», – пишут родители Цымбала.

Семья солдата-срочника напоминает, что сначала им сообщили, что «своей смертью умер парнишка». У родителей возникли вопросы, так как внешний вид молодого человека говорил о том, что его сильно избили. Обращение к журналистам не дало «замять» дело. В СМИ сообщали, что тело солдата со связанными руками и пакетом на голове якобы нашли в палатке на полигоне. После этого военный следственный отдел СК РФ по Воронежскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). При этом в местной прессе подчеркивали, что это уже восьмая насильственная смерть за последние годы именно в этой части.

«Вы принимаете в свою часть ребят на службу, вы несёте за них ответственность, вы вроде делите тяготы военной службы вместе ними», – напомнили в совете солдатских матерей.

Обращение, которое собираются отправить министру обороны РФ Сергею Шойгу, уже подписали более 5900 человек.