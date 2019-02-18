В Смольном рассчитывают спасти корпус ИТМО. Чтобы сберечь памятник, власти готовы посодействовать

Власти Петербурга готовы оказать содействие в восстановлении корпуса ИТМО, чтобы уберечь его от сноса. Во сколько обойдётся спасение и в чём будет выражено содействие, станет понятно после разбора завалов.

Как сообщили «Фонтанке» 18 февраля в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, который руководит оперативным штабом, пока говорить о вероятности сноса здания на улице Ломоносова преждевременно. В первую очередь памятник будут пытаться восстановить, но перед этим необходимо определить масштаб разрушений.

«Сейчас поэтажно разбирают завалы. После конструкции дополнительно осмотрят, а уже потом будет определён объём восстановительных работ. Тогда уже будет согласовываться форма содействия от города, потому что объект федеральный», – говорят в аппарате.

«Фонтанка» показывала, как продвигается работа на месте ЧП. В понедельник спасатели демонтируют свисающие конструкции кровли и пятого этажа. О сносе исторического здания заговорили накануне, не исключая, что счёт за восстановление университет не потянет, а из-за федерального статуса воспользоваться городским бюджетом не выйдет.