За дело Израйлита ФСБ и прокуратура получили «неуд». Суд велел перепроверить ущерб «Транснефти» на 3,4 млрд

В Петербурге суд отказался рассматривать уголовное дело бывшего председателя совета директоров «Компании Усть-Луга» Валерия Израйлита. Многотомное произведение о мошенничестве, легализации преступных доходов и ущербе на 3,4 млрд рублей крупнейшему оператору магистральных нефтепроводов России возвращено на доработку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, решение о возврате дела прокурору 18 февраля принял Смольнинский районный суд. В постановлении он сослался на нарушения при составлении обвинительного заключения.

Дело самого зажиточного портовика России вела следственная служба УФСБ Петербурга и области. Она же составляла обвинительное заключение, а прокуратура его утверждала.

По версии следствия, Израйлит с 2010 года совершил два эпизода мошенничества на 208 млн рублей при поставке труб для строительства нефтебазы в Усть-Луге — конечного пункта Балтийской трубопроводной системы-2. Заказчиком проекта стоимостью 16 млрд рублей выступала дочерняя структура «Транснефти». Трубы поставлялись бывшие в употреблении, но под видом новых и по завышенным ценам. «Транснефть», крупнейший национальный оператор нефтепроводов, заявила об ущербе 3,4 млрд рублей из-за увеличенного риска аварийных ситуаций и внеплановой замены дефектных участков. Еще один вмененный Израйлиту эпизод связан с валютными махинациями на 191 млн рублей.

Подсудимый будет ждать новой версии обвинительного заключения в СИЗО. Смольнинский суд оставил его под стражей до июня 2019 года.