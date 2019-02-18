Путин вернул Беглова в состав Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Совета безопасности РФ врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 18 февраля.

Напомним, Беглов до назначения в Петербург уже присутствовал в составе Совбеза в качестве полпреда президента по СЗФО. 19 ноября на этом месте его заменил новый полпред — Александр Гуцан.

Напомним, 3 октября Владимир Путин принял отставку Георгия Полтавченко с поста губернатора Петербурга и назначил его руководить ОСК в статусе председателя совета директоров. На его место перешел полпред в СЗФО Александр Беглов. В свою очередь, пост Беглова занял бывший заместитель генпрокурора РФ Александр Гуцан.