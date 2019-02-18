Парковочное место в российских мегаполисах можно будет забронировать заранее. Новую систему создает Минстрой

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России анонсировало создание системы раннего бронирования парковочных мест для больших городов. Она может появиться в течение года.

Как пишет 18 февраля газета «Коммерсантъ», заместитель главы Минстроя Андрей Чибис заявил в интервью «Интерфаксу», что в крупных городах должны появиться парковки с возможностью через приложение проверять наличие свободных мест и бронировать их заранее. Такая система может заработать в некоторых российских городах уже в ближайший год, а если результат окажется положительным, то ее могут внедрить и в Москве. В каких городах планируется тестировать проект, чиновник не уточнил.

По словам Чибиса, такая система удобна тем, что водитель может приехать к определенному времени, будучи уверенным, что ему есть где припарковаться, или же, увидев, что мест нет, поехать на такси или на общественном транспорте.