Финские авиадиспетчеры готовятся к недельной забастовке. Не исключены отмены и задержки рейсов

Финский профсоюз авиадиспетчеров SLJY 18 февраля объявила о готовящейся недельной забастовке, которая коснётся работы восьми самых крупных аэропортов Суоми. Возможны отмены и задержки рейсов, сообщает издание Uusi Suomi.

Протестная акция продлится с 9 утра 4 марта до 9 утра 11 марта, если к этому времени профсоюз и организация работодателей Palta не придут к взаимопониманию. Palta, тем не менее, уверяет, что забастовка «не нанесёт значительного ущерба» движению.

Трудовой спор длится уже полтора года. SLJY отклонил предложения мирового посредника дважды. Авиадиспетчеры требуют повышения зарплаты. За стол переговоров стороны вновь сядут на этой неделе.