Смольный может в 2019 году выпустить облигаций более чем на 60 млрд рублей. Гасить долг сразу не планируется

Государственные облигации Петербурга рассматриваются в качестве приоритетного инструмента заимствований в 2019 году. Объем госдолга не должен превысить 81,5 млрд рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете финансов 18 февраля, предельный объем эмиссии государственных облигаций города в 2019 году составляет 61,4 млрд рублей.

«Государственный долг Санкт-Петербурга на 01.01.2020 не превысит 81,5 млрд рублей, или 14,0% доходов бюджета за вычетом безвозмездных поступлений, что свидетельствует о высокой долговой устойчивости бюджета, – добавили в ведомстве. – Заимствования осуществляются в целях обеспечения сбалансированности бюджета Санкт-Петербурга, а установленные законом о бюджете параметры долга предельные (в течение года будет проводиться работа по снижению дефицита и, как следствие, объема необходимых заимствований). Фактические объемы привлечения средств определяются, исходя из реальных потребностей».

По мнению чиновников, основные преимущества облигаций как инструмента состоят в рыночном механизме ценообразования, возможности привлечь «длинный» долг и, как следствие, снизить зависимость от рыночной конъюнктуры, а также возможности управлять профилем долга, то есть при необходимости обменять или выкупить бумаги. Погашение долга в 2019 году не планируется.

«Все без исключения показатели и индикаторы долговой устойчивости Санкт-Петербурга в 2018 году и плановые значения на 2019–2021 годы находятся в пределах безопасных зон, – добавляет комитет. – В среднесрочной перспективе город стремится к выходу на бездефицитный бюджет. С этой целью комитетом финансов Санкт-Петербурга разработан план мероприятий по повышению эффективности управления государственными финансами Санкт-Петербурга на период до 2020 года».

Напомним, ранее депутаты подвергали критике бюджетную политику комитета. В частности, Оксана Дмитриева заявляла о постоянном занижении прогнозов по доходам и, соответственно, завышении по расходам. При этом фактический дефицит оказывался ниже запланированного, а город наращивал объем госдолга. Если к началу 2017 года он составлял менее 14 млрд, то на 1 января 2018 года — 34,8 млрд. За истекший год государственный внутренний долг города сократился до 30,1 млрд.