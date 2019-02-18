Вслед за «О’Кеями» попросили на выход посетителей «Ленты»

Волна «минирований» не стихает в Петербурге к концу рабочего дня 18 февраля. Очевидцы сообщают об эвакуации гипермаркетов «Лента» в Шушарах, Купчино, в Рыбацком и т. д. В пресс-службе компании заявили, что за день из-за «минёров» работу приостанавливали в шести магазинах.

Также официально подтвердили получение угроз и в пресс-службе «Макдоналдса». Там «Фонтанке» объяснили, что письмо о заминировании пришло на электронную почту центрального офиса в Москве. Послание касалось ресторанов в Петербурге. Согласно внутренней инструкции компании, сообщение передали полиции, дальше сотрудники действовали согласно указаниям правоохранительных органов.

«Предупредили» о бомбе сегодня также Мариинскую больницу. Как уточнили в комитете по здравоохранению, её работу послание не парализовало, и пациентов на вынужденную прогулку не отправили, но экстренные службы в известность поставили.

Также занятия временно прекратили в корпусе РАНХиГС на улице Черняховского.