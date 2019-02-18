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Бизнес
18.02.2019 17:05
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Бизнес-омбудсмен Титов назвал «явно незаконным» арест главы фонда Baring Vostok. Путин в курсе ситуации, но не реагирует

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов готов поручиться за бизнесмена Майкла Калви, компания которого  Baring Vostok инвестировала в  «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие проекты в России. Ранее американец стал фигурантом дела о мошенничестве в банке «Восточный». 

«Там вообще чистейшей воды корпоративный спор. И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, – явно незаконное», – написал 18 февраля в своей колонке в «Ведомостях» Титов. 

По его словам, дело основано на неправильной оценке акций банка. Он уверен, что это «очевидно хозяйственный спор», который стоит решать в гражданском правовом поле. Титов также напомнил, что банк «Восточный» не подавал арбитражных исков к фонду Baring Vostok.

«Следствие, помимо прочего, демонстративно пренебрегает позицией Верховного суда. Еще в 2016 году пленум Верховного суда принял постановление «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» – специально для того, чтобы подчеркнуть для «непонятливых» описанный выше запрет на арест предпринимателей», – написал омбудсмен, заверив, что «готов поручиться за Калви как за предпринимателя».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что президент Владимир Путин не занимался судьбой задержанного основателя инвестиционного фонда. «Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства. Это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь и, может быть, отчасти касается и наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор», – цитирует заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова «Российская газета». 

При этом он отметил, что глава государства был поставлен в известность о деле Калви. Ранее президент не раз встречался с бизнесменом. «Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», – резюмировал Песков.

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в Россию было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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