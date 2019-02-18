Бизнес-омбудсмен Титов назвал «явно незаконным» арест главы фонда Baring Vostok. Путин в курсе ситуации, но не реагирует

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов готов поручиться за бизнесмена Майкла Калви, компания которого Baring Vostok инвестировала в «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие проекты в России. Ранее американец стал фигурантом дела о мошенничестве в банке «Восточный».

«Там вообще чистейшей воды корпоративный спор. И принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, – явно незаконное», – написал 18 февраля в своей колонке в «Ведомостях» Титов.

По его словам, дело основано на неправильной оценке акций банка. Он уверен, что это «очевидно хозяйственный спор», который стоит решать в гражданском правовом поле. Титов также напомнил, что банк «Восточный» не подавал арбитражных исков к фонду Baring Vostok.

«Следствие, помимо прочего, демонстративно пренебрегает позицией Верховного суда. Еще в 2016 году пленум Верховного суда принял постановление «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» – специально для того, чтобы подчеркнуть для «непонятливых» описанный выше запрет на арест предпринимателей», – написал омбудсмен, заверив, что «готов поручиться за Калви как за предпринимателя».

В Кремле, в свою очередь, заявили, что президент Владимир Путин не занимался судьбой задержанного основателя инвестиционного фонда. «Эта ситуация не имеет и не может иметь ничего общего с повесткой дня главы государства. Это вполне естественно, это вопрос, который касается следственных органов в первую очередь и, может быть, отчасти касается и наших фискальных властей в связи с тем, что это действительно очень крупный инвестор», – цитирует заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова «Российская газета».

При этом он отметил, что глава государства был поставлен в известность о деле Калви. Ранее президент не раз встречался с бизнесменом. «Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате», – резюмировал Песков.