Происшествия
Цистерна из Лигово с этилмеркаптаном покинула Петербург. Смольный проследит, чтобы она доехала до Усть-Луги
Емкость с этилмеркаптаном, которая была две недели назад обнаружена в Лигово, вывезена из города. Ее забрала в Усть-Лугу компания «Портэнерго».
Как сообщили «Фонтанке» 18 февраля в комитете по природопользованию, грузовик с цистерной выехал из Петербурга. Вместе с ним ведомство отправило автомобиль сопровождения.
О том, что «Портэнерго» в понедельник вывезет емкость с одорантом, которая стала причиной скверного запаха в нескольких районах города, стало известно в пятницу.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Напомним, первыми 5 февраля на «запах газа» пожаловались в Лигово, где тут же эвакуировали две школы и медколледж. Затем зловоние из Красносельского добралось до Василеостровского, Петроградского и Выборгского районов. Источник пытались обнаружить в течение нескольких часов, нашли на проспекте Народного Ополчения, где стояла ёмкость с этилмеркаптаном. Это одорант, который примешивают к газу, чтобы придать соединению характерный запах. Участок находится в аренде у компании «Авто Л.С.», на ее же машине цистерна была привезена на Народного Ополчения. От кого конкретно компания получила емкость, устанавливается. Комитет возбудил административное дело по статье 8.2 КоАП, которая прописывает штраф для юрлиц до 250 тысяч рублей.