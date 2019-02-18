Цистерна из Лигово с этилмеркаптаном покинула Петербург. Смольный проследит, чтобы она доехала до Усть-Луги

Емкость с этилмеркаптаном, которая была две недели назад обнаружена в Лигово, вывезена из города. Ее забрала в Усть-Лугу компания «Портэнерго».

Как сообщили «Фонтанке» 18 февраля в комитете по природопользованию, грузовик с цистерной выехал из Петербурга. Вместе с ним ведомство отправило автомобиль сопровождения.

О том, что «Портэнерго» в понедельник вывезет емкость с одорантом, которая стала причиной скверного запаха в нескольких районах города, стало известно в пятницу.