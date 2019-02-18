На старте – дешевле. Специальные цены на старте продаж в малоэтажке

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В семействе малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе прибыло. Строится пятый по счету комплекс – «Образцовый квартал 5».

Образцовые кварталы полюбились жителям района за качество, быстрые сроки и высокие потребительские свойства, такие как: теплые полы, панорамные окна, лифты. А как купить жилье высокого класса по доступной цене? Конечно, на начальном этапе строительства. Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предлагает специальные цены на все типы квартир на этапе строительства от котлована до 1 этажа. Спешите и не упустите возможность стать одним из первых жильцов нового ЖК.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya