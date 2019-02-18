GM запатентовала крылья для Chevrolet Corvette. Но не для полёта

Компания General Motors подала заявку на патент, который демонстрирует необычный подход к аэродинамике автомобиля.

Активные аэродинамические элементы, такие, как выдвижные спойлеры или регулируемые антикрылья, уже давно стали привычными элементами не только на спортивных суперкарах, но даже на некоторых «гражданских» моделях автомобилей. Но на этот раз речь о другом. В патенте GM предлагает устанавливать на автомобили «активные аэродинамические элементы», напоминающие авиационные закрылки или «воздушные тормоза».

Как следует из описания патента, которое приводит Motor1, некие выдвижные панели на передних крыльях, по идее инженеров, должны помогать автомобилю в поворотах или при резком торможении. В первом случае такой «закрылок» выдвигается с одной стороны, увеличивая сопротивление воздуха и таким образом дополнительно «поворачивая» автомобиль. При резком торможении «закрылки» будут выдвигаться с обеих сторон, действуя так же, как «воздушные тормоза» на авиалайнерах.

Самое интригующее в этой заявке на патент, по мнению Motor1, то, что GM проиллюстрировал свою идею на примере своего популярного спорткара Chevrolet Corvette. Означает ли это, что идея найдет свое воплощение в будущих модификациях «Корвета»?

В прошлом году, напоминает Motor1, GM подавала заявку на еще один патент на активные аэродинамические элементы, но тогда речь шла о подвижных элементах спереди и сзади автомобиля. Эти элементы, как и новые «закрылки», должны были работать автоматически, при необходимости корректируя нагрузки на колеса и прижимную силу. Действие новых «элементов» должно больше влиять на траекторию движения и на эффективность торможения.

Однако вовсе не обязательно, что все эти технологии вскоре появятся на автомобилях GM, отмечает Motor1. Более того, они могут не появиться вовсе, поскольку иногда бывает так, что компания патентует новую технологию только для того, чтобы ею не воспользовались конкуренты.