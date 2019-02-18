18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +3
$ 66.25р
74.91р
18:07 18.02.2019
Расширенный поиск

Авто
18.02.2019 17:46
Печать

GM запатентовала крылья для Chevrolet Corvette. Но не для полёта

Компания General Motors подала заявку на патент, который демонстрирует необычный подход к аэродинамике автомобиля.

Активные аэродинамические элементы, такие, как выдвижные спойлеры или регулируемые антикрылья, уже давно стали привычными элементами не только на спортивных суперкарах, но даже на некоторых «гражданских» моделях автомобилей. Но на этот раз речь о другом. В патенте GM предлагает устанавливать на автомобили «активные аэродинамические элементы», напоминающие авиационные закрылки или «воздушные тормоза».

Как следует из описания патента, которое приводит Motor1, некие выдвижные панели на передних крыльях, по идее инженеров, должны помогать автомобилю в поворотах или при резком торможении. В первом случае такой «закрылок» выдвигается с одной стороны, увеличивая сопротивление воздуха и таким образом дополнительно «поворачивая» автомобиль. При резком торможении «закрылки» будут выдвигаться с обеих сторон, действуя так же, как «воздушные тормоза» на авиалайнерах.

GM запатентовала крылья для Chevrolet Corvette. Но не для полёта

Самое интригующее в этой заявке на патент, по мнению Motor1, то, что GM проиллюстрировал свою идею на примере своего популярного спорткара Chevrolet Corvette. Означает ли это, что идея найдет свое воплощение в будущих модификациях «Корвета»?

В прошлом году, напоминает Motor1, GM подавала заявку на еще один патент на активные аэродинамические элементы, но тогда речь шла о подвижных элементах спереди и сзади автомобиля. Эти элементы, как и новые «закрылки», должны были работать автоматически, при необходимости корректируя нагрузки на колеса и прижимную силу. Действие новых «элементов» должно больше влиять на траекторию движения и на эффективность торможения.

Однако вовсе не обязательно, что все эти технологии вскоре появятся на автомобилях GM, отмечает Motor1. Более того, они могут не появиться вовсе, поскольку иногда бывает так, что компания патентует новую технологию только для того, чтобы ею не воспользовались конкуренты.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
18.02.2019 17:48

«Кубатура» удивит Питер масштабом проекта

Новый центр мебели и интерьера объединит лучшие предложения для ремонта и отделки, а также прогрессивных дизайнеров и разработчиков проектов под одной крышей.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 17:39

Базовая отделка по специальной цене теперь и в YOGA

При покупке любой квартиры в новом жилом комплексе YOGA 3, базовая отделка доступна по специальной цене - от 5 000 рублей за квадратный метр.
pixabay.com
18.02.2019 17:30

На старте – дешевле. Специальные цены на старте продаж в малоэтажке

В семействе малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе прибыло. Строится пятый по счету комплекс – «Образцовый квартал 5».
автор: Евгений Егоров/ фото предоставлено компанией ООО "Балтик Бизнес Медиа"
18.02.2019 16:50

Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов

14 февраля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», организованная деловым изданием «Ведомости».
ЗАО «Ленстройтрест»
18.02.2019 12:46

ГК «Ленстройтрест» – победитель первой Премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

В Санкт-Петербурге названы лауреаты Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ девелопера «Ленстройтрест» одержала победу в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».
Setl City
18.02.2019 12:01

Ленобласть готова финансировать строительство наземного вестибюля метро в Кудрово

Ленинградская область готова профинансировать строительство наземного вестибюля станции метро в Кудрово и благоустройство прилегающей территории. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил СМИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 11:35

ГК «Лидер Групп» вывела на рынок новый дом проекта YOGA

Компания открыла продажи квартир в четвертом корпусе жилого комплекса YOGA, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро «Комендантский проспект».
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.