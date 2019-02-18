«Кубатура» удивит Питер масштабом проекта

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

Новый центр мебели и интерьера объединит лучшие предложения для ремонта и отделки, а также прогрессивных дизайнеров и разработчиков проектов под одной крышей.

В августе в Санкт-Петербурге планирует начать работу центр мебели и интерьера «Кубатура». Здесь каждый посетитель сможет на месте получить консультацию профессиональных дизайнеров, узнать о современных тенденциях в этой области, а также получить готовый дизайн-проект, для воплощения которого сразу же можно будет подобрать материалы. Открывая новый объект, компания-девелопер делает ставку на уникальность идеи этого проекта.

Конкурентным преимуществом нового центра «Кубатура» станет и его расположение в шаговой доступности от станций метро Бухарестская и Международная.

Удобная транспортная развязка, охраняемая парковка на 1500 мест, входные группы: с ул. Бухарестская, ул. Будапештская и ул. Фучика.

На площади 140 тыс. кв.м. расположатся товары сегментов мебели, интерьерных решений и отделочных материалов от средней ценовой категории до класса люкс.

Первый этаж отведен для строительно-отделочных материалов и мебели (мягкая, корпусная), на втором этаже – двери, напольные покрытия, плитка, бытовая техника, товары для дома, на третьем разместятся сантехника, кухни, загородное строительство, все для стен, потолка и декора. На третьем этаже также будут проводиться мастер-классы, там же расположены рестораны и зоны для общения специалистов с потребителями.

Компании, предлагающие мебель, товары для строительства, ремонта и оформления интерьера уже сейчас имеют шанс «забронировать» место в центре «Кубатура».

Отдел аренды тел.: +7 (911) 922-72-62

E-mail: 9119227262@kubatura.spb.ru

www.kubatura.spb.ru