Пыль и грохот. «Фонтанка» показывает, что происходит на завалах ИТМО

В здании ИТМО на улице Ломоносова продолжают разгребать последствия субботнего ЧП. Отсутствие крыши позволяет наблюдать за работой спасателей, освобождающих верх корпуса. «Фонтанка» публикует фотографии и видеозаписи, которые показывают состояние пережившего обрушение корпуса на 18 февраля.

"Фонтанка.ру"

В понедельник сотрудники расчищают уцелевшую часть крыши и верхние этажи. От части аудиторий остались только стены и ведущие в никуда двери.

Площадка предсказуемо закрыта для студентов. Их без ущерба для учебного процесса перераспределили по другим корпусам. Занятий на улице Ломоносова не будет как минимум до 20 февраля. Руководство вуза просит провести экспертизу не только второго корпуса, где обвалились перекрытия, но проверить также первый, третий и четвёртый.

О сроках окончания работ по разбору завалов в МЧС пока не говорят. Во сколько обойдётся ремонт объекта культурного наследия, неясно, но на оперативном собрании после ЧП звучало слово «снос».