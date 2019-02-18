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18.02.2019 18:10
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«Паперть, панель, преступление не предлагать». Как метростроевцы ждут ответа от банка «Санкт-Петербург»

Строители оранжевой линии метро успели получить лишь 5,5 млн рублей за работу в декабре, когда в процесс вмешался банк. Деньги не перевели до сих пор.

«Паперть, панель, преступление не предлагать». Как метростроевцы ждут ответа от банка «Санкт-Петербург»

Светлана Холявчук/Интерпресс

В Сети опубликована переписка главы «СМУ-13 «Метрострой» Сергея Сепитого с банком «Санкт-Петербург», который осуществляет выплаты по зарплатам части рабочих. 70 млн рублей на погашение декабрьских долгов полежали на счете предприятия пару часов, после чего их вернули на арестованный счет самого «Метростроя». Объяснений в банке предложили ждать месяц.

Согласно письму Сепитого, деньги от «Метростроя» на расчетный счет «СМУ-13 «Метрострой» поступили 31 января — всего почти 74 млн рублей для погашения долгов по зарплате перед рабочими, занятыми на строительстве  Лахтинско-Правобережной линии. Речь идет как о сотрудниках самого управления, так и субподрядчиков. До перечисления денег на счете было 3 тысячи 106 рублей и 51 копейка. Через полчаса после того, как пришли указанные миллионы, со счета списали 5,5 млн в пользу АО «СМУ-13». Больше не успели: к концу банковского дня ООО «СМУ-13 «Метрострой» обнаружило на счете вместо предполагавшихся 68,3 млн все те же 3 с небольшим тысячи. Изначальная сумма даже трогательно уменьшилась — на 4 рубля комиссии за проведение операции. Руководство управления помешкало и 6 февраля через систему «Банк – клиент» потребовало вернуть деньги на счет и провести согласованные со Смольным выплаты по долгам.

Ответа не было два дня, 8 февраля Сепитый написал еще одно послание, в котором упомянул высокую социальную значимость своего требования и пригрозил обращением в Центробанк и в правоохранительные органы. Это возымело действие, и реакция была получена, правда, не та, на которую рассчитывал директор управления. Банк «Санкт-Петербург» вежливо сообщил, что заявление принято в работу, а ответ будет дан «в установленные действующим законодательством сроки, а при их отсутствии в срок, не превышающий 30 дней». Напоследок добавил, что ценит время клиента.

Продолжать переписку в официальном тоне после этого было решительно невозможно, и Сергей Сепитый, конечно, безмерно обогатил эпистолярный фонд кредитного учреждения своим следующим письмом. «Пишу с трудом. Мысли путаются, – начал он. – Умиление, вызванное Вашим ответом, сперло в груди дыхание, а на глазах появились слезы счастья... Хотел предложить перейти на «Ты» в нашем общении, но запутался: как называть по-дружески «Банк Санкт-Петербург»?» 

После этой преамбулы Сепитый возвращается к пресловутым 30 дням на ответ и просит срочно прислать по системе «Банк – клиент» рекомендации, как рабочим, собственно, прожить этот срок без зарплаты. «Вариант «3-П» (паперть, панель, преступление) заранее прошу не предлагать», – подытоживает директор. 

«Паперть, панель, преступление не предлагать». Как метростроевцы ждут ответа от банка «Санкт-Петербург»

«ООО «СМУ-13 «Метрострой» – это дочка головного «Метростроя», которому принадлежит 70% предприятия. Еще 20% – у АО «СМУ-13», которое успело выхватить 5,5 млн на погашение зарплатных долгов, пока еще деньги не пропали со счета. Акционеры компании скрыты, но СПАРК называет бенефициаром Надежду Сепитую, супругу гендиректора ООО «СМУ-13 «Метрострой». В «Метрострое» подтвердили подлинность переписки, однако комментировать ситуацию не стали, сообщив, что позиция руководства СМУ и так изложена в письме.  

«Фонтанке» подождать месяц не предложили, на вопрос издания банк ответил за несколько часов. «Проблемы с получением заработной платы сотрудниками субподрядных организаций ОАО «Метрострой» связаны с ограничениями, наложенными налоговыми органами и иными кредиторами на счета компании «Метрострой» по распоряжению денежными средствами, – рассказали в пресс-службе. – Этот факт не позволял банку осуществлять платежи со счёта компании «Метрострой». Отражение денежных средств на счетах «СМУ № 13«Метрострой» в системе «Банк – клиент» 31.01.2019 является техническим. Следует отметить, что в настоящее время операции по счету «Метрострой» по-прежнему ограничены».

Напомним, 31 января компания сообщила, что 179 млн на погашение задолженности по зарплате поступили на ее счет. К тому времени у нее уже были заявки от субподрядчиков, так что деньги сразу направили в различные СМУ. «Как быстро они дойдут до карточек работников, теперь целиком и полностью зависит от работы банков и судебных приставов», – словно что-то подозревая, добавлял «Метрострой».

1 февраля стало известно, что заработную плату за декабрь перечислили 60% сотрудников из пяти подрядных организаций. «По другим организациям процесс выплаты заработной платы задерживается по причине отказа банка «Санкт-Петербург» переводить средства до снятия инкассо, наложенных на счет ОАО «Метрострой» налоговыми органами», – сообщалось тогда

Одновременно с сообщениями о том, что долги по зарплате начали гасить, рабочие зачастили к правительству города. Это еще не митинги метростроевцев у Смольного из 90-х, но на диалог они чиновников вынудили. 1 февраля вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил, что город передумал расторгать действующие контракты с «Метростроем». В ночь на 8 февраля на строящейся станции оранжевой линии «Театральная» произошла краткосрочная забастовка из-за так и не полученных зарплат. Батанов сообщил, что 11 февраля «Метрострой» должен погасить долги, именно тогда предполагалось подписать мировое соглашение с налоговой.  Не вышло, и уже 12 февраля у Смольного снова собрались рабочие, в этот раз им удалось поговорить не только с Батановым, но и с Николаем Александровым. В толпе рабочих, которым дома сказали не возвращаться без зарплаты, были и представители «СМУ-13 «Метрострой».

Между тем вариант «3-П» становится все реальнее. Деньги как вернулись на счет «Метростроя», так и лежат там под арестом на случай, если кому-то придет в голову истребовать их на что-то, кроме зарплат. Угрозы такой, насколько можно судить, нет: в пятницу «Метрострой» подписал мировое соглашение с налоговой службой, которая доначислила компании 788,9 млн рублей налогов. Как рассказал директор «Метростроя» Николай Александров, условия соглашения предусматривают рассрочку выплаты на три года. В ближайший вторник, 19 февраля, мировое должен утвердить суд. 

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

Справка:

Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась, лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.

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