Ныряющий циклон накрывает Россию. Но в Петербурге погоду испортит не он

Ныряющий циклон будет определять погоду на европейской территории России в начале недели. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина 18 февраля.

По словам специалиста, эпицентр циклона придётся на территорию Коми и приполярного Урала. Порывы ветра достигнут 15–20 метров в секунду. Ожидаются кратковременные осадки в виде снега, пишет «Российская газета».

По словам начальника сектора долгосрочных прогнозов Северо-Западного гидрометцентра Натальи Мироничевой, ныряющий циклон Петербург не заденет. Но погода в городе на Неве будет изменчивой, в ближайшую неделю ожидаются температурные качели.

«Ближайшие два дня у нас оттепель, с осадками, вызванная другим циклоном, приближающимся со стороны Атлантики, а затем на три дня действительно заметное похолодание ожидается. Оно будет связано с затоком холодного арктического воздуха в тыловой части циклона. А потом вновь потепление до оттепели, обусловленное приближением следующего циклона», — отметила Наталья Мироничева.

По прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, 19 февраля в Петербурге температура воздуха днём прогреется до +4 градусов. Потепление продержится пару дней, 21 февраля снова придут заморозки до -7 градусов.