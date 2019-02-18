Росстандарт рассказал о борьбе с подделками. Самые большие проблемы с запчастями для авто

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии задалось целью до 2025 года снизить долю фальсифицированной промышленной продукции на поднадзорных рынках до 5%. Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов на Российском инвестиционном форуме рассказал о результатах борьбы с незаконным оборотом продукции.

Как сообщает 18 февраля пресс-служба Росстандарта, по итогам 2018 года долю фальсификата на рынках удалось снизить до 19,7%. В 2015 году она составляла 27%. К примеру, введение «оборотных» штрафов на топливном рынке позволило за год снизить долю фальсификата на нем до 9%. «Высвобождение рынка для добросовестных предпринимателей составило 300 миллиардов рублей», – отмечают в ведомстве.

Количество подделок на рынке кабельно-проводниковой продукции снизилось с 32% до 11%, в денежном выражении – с 43 до 27 миллиардов рублей. Этому поспособствовал пилотный проект по введению входного документарного контроля безопасности продукции, который завершился в прошлом году. Введение сертификации цемента помогло сократить «теневой» сектор на этом рынке на 48%, а упущенную выгоду – на 11,7 миллиарда рублей. После лицензирования импорта колес из алюминия на 9% выросло производство колесных дисков, а их экспорт в ЕАЭС – на 20%, импорт же снизился на 26%.

А вот рынки автокомпонентов и запчастей для сельхозтехники являются проблемными. Контрафактные автозапчасти составляют более 40% производства и оборота, а поддельные компоненты для сельхозтехники – 30%. Бюджетные потери из-за этого насчитывают 6 миллиардов рублей. В «зоне риска» и остальная продукция, маркированная ГОСТом: заявленным характеристикам не соответствует более 30%.

Из-за незаконного оборота продукции снижаются поступления в бюджет от налогов, он приводит к недобросовестной конкуренции и продажам опасной продукции, которая способна нанести вред как здоровью человека, так и окружающей среде. Для борьбы с подделками Росстандарт предлагает вводить «оборотные штрафы» и на других рынках, а также разрабатывает законопроекты в рамках «регуляторной гильотины», в том числе через введение механизма «контрольной закупки».