Задержан экс-начальник колонии в Ярославле, заключенные которой заявили о пытках

Бывший начальник колонии №1 задержан в Ярославле. Учреждение, которым руководил Дмитрий Николаев, «прославилось» на всю страну после публикации видео пыток «Новой газетой».

Как сообщили в фонде «Общественный вердикт» 18 февраля, задержание экс-сотрудника пенитенциарной системы связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Потерпевшими по делу признаны несколько бывших и нынешних осужденных.

Напомним, в опубликованном «Новой газетой» ролике демонстрировались пытки, которым подвергся заключенный Евгений Макаров. После публикации было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали более десятка сотрудников ФСИН.

Бывшие подчиненные Николаева на допросах показали, что в июне 2017 года именно глава ИК-1 и его заместитель «дали добро» на проведение «воспитательной» работы с Евгением Макаровым. После экзекуции руководству колонии передали видеозапись издевательств – как отчет о проделанной работе. Тем самым тюремщики заявили не только об участии своего руководства в преступлениях, но и о его организаторской роли.