Неработающий светофор парализовал центр Петербурга. «Серебряные коньки» Михалкова также осложняют движение

Проблемы со светофорами на Невском проспекте наблюдаются с утра 18 февраля. К середине дня центр города охватил транспортный коллапс. «Так долго мы не стояли даже под Новый год», – сетуют автомобилисты в «разговорчиках» «Яндекса».

Сейчас, как и около 8 часов утра, по словам автомобилистов, не работает светофорный пост на пересечении Невского и Литейного проспектов. По данным дежурной службы ГУ «Дирекция по организации дорожного движения», там нет питания, сотрудники организации устраняют проблему. Около 9 часов утра наблюдались перебои в работе светофора на пересечении Невского и Фонтанки, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Сейчас на этот светофор не жалуются.

Встал в «очереди» и общественный транспорт. Поясняя сообщения горожан о длинном «хвосте» троллейбусов, в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» сказали, что из-за проблем со светофорами движение в центре осложнено в течение всего дня.

Кроме того, сегодня и завтра из-за съёмок фильма «Серебряные коньки» студии Никиты Михалкова приостанавливается движение по набережной Фонтанки на участке между Невским проспектом и мостом Белинского. Закрывать его обещали на короткие отрезки времени, по 15 минут, и не более двух раз в час. Напомним, 7 февраля из-за съёмок собралась огромная пробка на Гороховой улице. Разруливать её пришлось сотрудникам полиции.

За последний час сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «неожиданно плотное движение» на основных магистралях в центре:

на Невском проспекте, его загруженность к Дворцовой площади составляет 9 баллов, что на 3 балла выше обычного;

на Литейном и Загородном проспектах, их загруженность к Московскому составляет 9 баллов, что на 3 балла выше обычного.

на Лиговском проспекте, его загруженность из центра составляет 8 баллов, что на 4 балла выше обычного.

В целом в городе относительно свободно – «жёлтые» 4 балла.