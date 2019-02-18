В центре города не будет гайд-парка. Беглов предложил четыре новых места для митингов

Врио губернатора Александр Беглов утвердил на малом правительстве новые места, где можно без специального согласования проводить митинги. Ни одно из них не расположено в Центральном районе.

Как сообщают 18 февраля источники «Фонтанки», принявшие участие в закрытом заседании малого правительства, Александр Беглов согласовал устройство гайд-парков на площади Ленина, в Екатерингофском парке, в Пионерском парке в Калининском районе и в саду 9 Января (сад памяти жертв разгона шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, имевшего целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах).

Отметим, что на данный момент в городе четыре гайд-парка – в саду 30-летия Октября, Удельном, Южно-Приморском и Полюстровском парках. Однако популярностью они не пользуются. Самым популярным местом для митингов у петербургской общественности было Марсово поле, однако в августе 2017 года губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление, исключающее его из списка специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. Как утверждали чиновники, они получили жалобы от жителей города, которые якобы были возмущены проведением митингов сторонников Алексея Навального на месте мемориала.

В конце 2018 года в Смольном и Законодательном собрании задумались о либерализации закона о митингах и внесли на рассмотрение законопроект об увеличении числа гайд-парков и другие поправки. В аппарате петербургского омбудсмена Александра Шишлова остались недовольны нововведениями.