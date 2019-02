Facebook заблокировал страницы с вирусными видео для американской молодежи. За ними мог стоять телеканал Russia Today

Социальная сеть Facebook 18 февраля заблокировала страницы 4 новостных проектов, связанных с российским телеканалом RT, после выхода сюжета CNN о создании на деньги Кремля вирусных видео для молодежи в США.

«Три онлайн-видеоканала, предназначенные для миллениалов, только с сентября собрали десятки миллионов просмотров на Facebook. Но страницы, показывающие эти видео, не раскрывают, что они поддерживаются российским правительством», – рассказал телеканал CNN, приведя в пример проекты Soapbox, Waste-Ed, Backthen и In the Now.

После появления статьи социальная сеть заблокировала их все. Единственный комментарий от Facebook последовал лишь в виде анонимного заявления в сюжете CNN. «Люди, связанные со страницами, не должны вводить в заблуждение насчет того, кто за ними стоит», – говорится в реплике представителя, который заверил, что в будущем соцсеть создаст больше инструментов для выявления истинных бенефициаров.

Самым популярным заблокированным шоу было In the Now, которое выросло из одноименной программы на RT. В свободном плавании с 2016 года программа смогла собрать 2,5 миллиарда просмотров и 4 миллиона подписчиков в социальной сети.

Редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем твиттере написала, что In the Now был «дико успешным» «дочерним проектом на английском».

«CNN, по наводке фонда, финансируемого госдепом и НАТО, сделали материал о том, что этот проект финансируется из России. И задали вопрос Facebook, мол, как же так – русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений», – изложила свое видение событий Симоньян. Она заверила, что «правила Facebook мы [RT] не нарушали, претензий к нам ни разу не было»

Глава RT предположила, что в названии шоу не было надписи о финансировании из России, поэтому их и заблокировали. «Так у радио «Свобода» (входит в список СМИ-иноагентов российского Минюста. – Прим. ред.) такого тоже не указано. И ничего, вещают спокойно. И не только они», – резюмировала Симоньян.

При этом связь ведущей In the Now Аниссы Науэй с российским телеканалом никогда не была секретом. Ранее она работала корреспондентом передачи News, а также вела программу In the Now до 2016 года. Затем In the Now стало выходить на YouTube и представляло собой короткое высказывание самой Науэй о каком-либо событии или явлении на английском языке. Так, она, например, рассказывала о роли России во Второй мировой войне, а также критиковала военную политику США. Чуть позже шоу расширилось и стало включать скетчи и даже интервью.

На своей странице в Facebook Анисса Науэй заявила, что до сих пор не получила никаких объяснений от социальной сети по поводу блокировки. «У верифицированного аккаунта In the Now было 4 миллиона подписчиков! Пожалуйста, выразите свое беспокойство. Скажите Facebook, что их пользователи не согласны с цензурой!» – написала журналистка.

Российские власти также не оставили без внимания блокировку. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, ставший известным после резонансного законопроекта о «суверенном Интернете», заявил RT, что «агрессивные действия социальной сети» вызваны «влиянием властей США».

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что телеканалу удастся восстановить страницы своих проектов на Facebook. Он отметил, что произошедшее связано с «беспрецедентным, ничем не прикрытым давлением» на российские СМИ.