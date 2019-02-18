Эвакуированным школьникам не поесть в «Макдоналдсе» – все рестораны тоже «заминированы»

В Петербурге «заминированы» все рестораны «Макдоналдс». Повсеместная эвакуация проходит как в отдельно взятых заведениях, так и в торговых центрах, на фудкортах которых представлена американская точка общепита.

Как стало известно «Фонтанке», 18 февраля тревожная анонимка пришла на почту центрального офиса ресторана быстрого питания. В послании не уточнялось, в каком именно из заведений заложена бомба. Поэтому руководство приняло решение эвакуировать все точки.

На 15.50 людей выставили, например, из торговых центров «Лигов», «Рубикон», «Континент» на Звёздной улице и на проспекте Стачек.

По данным сайта «Макдоналдс», в Петербурге насчитывается 79 точек с их продукцией.

Напомним, с утра в Северной столице идет проверка школ. Взрывчатку ищут, по подсчетам «Фонтанки», примерно в 30 средних общеобразовательных учреждениях.