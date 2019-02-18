«Окно в другую реальность» в Петербурге приказало долго жить. Коммунальщики закрасили его через полдня

Граффити «Окно в другую реальность» на Невском проспекте закрасили менее чем через сутки. Фото труда коммунальщиков появилось в соцсетях днём 18 февраля.

Петербургский художник Паша Кас в понедельник утром представил свою новую работу – изображение зарешеченных окон с видом на пляж. Рисунок появился на заколоченных фанерой проёмах дома 113 на Невском.

«Несмотря на то, что нас пытаются ограничить в свободе, поставить границы и установить надзор, я пришёл к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдём лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными. Пока есть свобода в голове – никакие решетки нас не остановят, не хватит камер за нами углядеть», – такой манифест Кас прикрепил к фотографиями рисунков.

Коммунальщики быстро отреагировали на это свободолюбивое высказывание и подозрительно яркое для сегодняшнего мрачного Петербурга граффити. В полдень рабочие всё закрасили.

В Петербурге граффити не любят и часто закрашивают по просьбам местных жителей и по собственной инициативе. В январе из двора на улице Марата пропала чёрная лопата – рисунок, посвящённый из рук вон плохой уборке снега в городе. В ноябре прошлого года было уничтожено известное изображение Шевчука. А иногда художники сами скрывают свои работы под слоем краски. Летом HoodGraff собственноручно закрасили портрет тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, устав бороться с петербургским вандалом и фриком, который несколько раз портил рисунок.