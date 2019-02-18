Шторм помешал Китаю получить русские С-400. Подмоченные ракеты уничтожили

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал о сорвавшейся поставке в Китай оборудования для зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». В Поднебесной ждут от России новых комплектующих, а не выдержавшую дороги партию отправили в утиль.

«Должны были уже все поставить. К сожалению, произошла авария. Судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. И были вынуждены все эти ракеты уничтожить», – цитирует Чемезова 18 февраля РБК.

Пекин стал первым иностранным заказчиком ЗРС, предназначенных для борьбы с полным спектром воздушных угроз. По контракту Россия за 3 млрд долларов должна поставить не менее шести дивизионов С-400.

В конце 2017-го из порта Усть-Луга в Ленинградской области вышел корабль со вспомогательным оборудованием, но в районе Ла-Манша он попал в сильный шторм. Ветра и качки не выдержали удерживающие крепления, и часть груза была повреждена. Капитан принял решение вернуться в Россию, а заказчику пообещали направить недопоставленное позднее.