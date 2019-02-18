«Или вы слушаетесь нас и ведете себя спокойно, или уходите отсюда без денег». В Красном Селе расстались со строителями поликлиники после забастовки

История со скандалом вокруг поликлиники-долгостроя в Красном Селе в Петербурге получила продолжение. После того, как рабочие-отделочники 13 февраля устроили забастовку, субподрядчик расстался с допустившими огласку сотрудниками. Рабочие по-прежнему ждут денег за выполненные работы.

Один из собственников генподрядчика, ООО «Капитал стройиндустрия», Александр Спиваков, 18 февраля сообщил «Фонтанке», что его субподрядчик уволил начальника участка и прораба, а с отделочниками оформляет договоры.

Заявление об увольнении сотрудники написали по собственному желанию, настаивает Юрий Самсонов, исполнительный директор ООО «ПО «Альянс»», которое, согласно договору субподряда, обязано до начала декабря полностью закончить отделку внутренних помещений поликлиники.

«Желание уволиться сотрудники объяснили тем, что не справляются и что не нашли контакта с рабочими», – уверяет Юрий Самсонов. По его словам, как раз сегодня, 18 февраля, в поликлинике должна пройти приемка выполненных работ заказчиком – ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». После чего с рабочими обещали расплатиться.

Главной причиной для кадровых решений, говорят рабочие на объекте, стало привлечение внимания со стороны СМИ: «И что о недоделках, просроченной шпаклевке, отсутствии договоров скандалили в присутствии приехавших смотреть объект представителей администрации города».

В прошлую среду корреспондент «Фонтанки» нашел на стройке приостановивших работу десяток человек, которые жаловались на отсутствие обещанного аванса. На следующий день на стройку пришла с проверкой районная прокуратура.

«Сейчас сидим, ждем приемку, – рассказывает бригадир Максим Кулешов, демонстрируя с помощью видеозвонка по WhatsApp, что с несколькими своими подчиненными сидит в бытовке на объекте. – Новые начальник участка и бригадир жестче предыдущих, говорят: или вы слушаетесь нас и ведете себя спокойно, или уходите отсюда без денег».