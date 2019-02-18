Законность призыва портить избирательные бюллетени после обыска в псковском «Яблоке» проверят Генпрокуратура и ЦИК

Движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось к генеральному прокурору России Юрию Чайке и главе ЦИК Элле Памфиловой в связи с уголовным преследованием активистов псковского регионального отделения партии «Яблоко».

13 февраля в офисе партии прошёл обыск в рамках уголовного дела о незаконной агитации, которое было возбуждено накануне выборов губернатора Псковской области в сентябре 2018 года. Это первый в России случай, когда уголовное дело по статье 141 УК РФ было возбуждено за призыв голосовать сразу за всех кандидатов, указанных в избирательном бюллетене. Кандидат от «Яблока» снялся с губернаторских выборов на Псковщине за два месяца до дня голосования. В партии это объяснили давлением на кандидата, который возглавляет один из районов области.

Движение «Голос» просит главу ЦИК Эллу Памфилову «провести анализ сложившейся ситуации и дать соответствующее заключение по обстоятельствам данного дела», а главу Генпрокуратуры Юрия Чайку – «провести проверку правомерности возбуждения указанного уголовного дела, а также полноту проверки и законность выводов прокуратуры Псковской области о признании законным решения органа предварительного расследования о возбуждении уголовного дела».

В своём обращении «Голос» указывает на то, что мэр Москвы Сергей Собянин той же осенью, 4 сентября 2018 года, официально обращался к избирателям с аналогичным предложением.

«Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить (на выборы. – Прим. ред.). В конце концов вычеркни всех — и это тоже будет поступок», – сказал Собянин в обращении на своём канале в youtube.

Однако в отношении мэра Москвы следственных действий в рамках 141-й статьи УК не предпринималось.

Обыск в псковском офисе партии «Яблоко» лидер регионального отделения – депутат областного парламента Лев Шлосберг назвал «незаконными», как и само уголовное дело, в рамках которого работали следователи. Политик объяснил происходящее политическим давлением.

При этом Шлосберг не связывает обыск в своём кабинете с обыском и допросами своей коллеги, бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светланы Прокопьевой. («Яблочник» работал главным редактором и директором этой газеты.) На прошлой неделе Прокопьева стала подозреваемой по статье «Оправдание терроризма». ОБСЕ призвала власти РФ снять обвинения с журналистки.

После обыска в офисе псковского «Яблока» была приостановлена работа редакции газеты «Псковская губерния», которая делит помещения с оппозиционерами. Как и опасался в разговоре с «Фонтанкой» в момент обыска главный редактор издания Денис Камалягин, силовики унесли жёсткий диск, на котором верстался новый номер газеты.