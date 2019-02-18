«Мы были все в пыли и даже сфотографировались на память». Преподаватель ИТМО - о том, как спасла группу школьников
Юлия Кальниченко не успела испугаться, пока выводила своих учеников из здания ИТМО, возомнившего себя городом Помпеи. Тяжелее для нее оказалось бремя славы.
Юлия Кальниченко//Константин Селин/"Фонтанка.ру"
Если быть точными, то героиня минувших выходных не преподаватель, а репетитор. Юлия Кальниченко готовит старшеклассников к поступлению в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Субботнее занятие было прервано настроением взрослого здания на улице Ломоносова — оно вдруг решило, что должно стать руинами. Накануне глава подрядной фирмы рассказал, что именно его рабочие заметили и предупредили об обрушении. В интервью «Фонтанке» Юлия Кальниченко отметила, что к ним на пятый этаж прораб не заглядывал. О неладном сообщил опоздавший школьник, и она самостоятельно организовала эвакуацию, позвонив в МЧС.
- Юлия, расскажите, как вы поняли, что пора бежать?
– В субботу в 16:30 у нас начались занятия по русскому языку с группой из девяти 11-классников. Мы готовимся к ЕГЭ, и в этот день я планировала начать с ними синтаксис. Была орфографическая разминка, мы всегда вначале повторяем лексику, паронимы, как правильно писать слова. Все случилось, когда мы уже хотели перейти к новой теме. В 17:10 в аудиторию зашел опоздавший ученик и сказал, что он услышал подозрительный треск в коридоре. Я выглянула и услышала неестественный шум, с потолка начала сыпаться пыль. Поначалу это был какой-то треск. Дети соскочили со своих мест. А я набрала МЧС и сказала, что у нас что-то неладное с потолком. После этого мы максимально спокойно решили собрать вещи. Когда шум прекратился, я вышла в коридор и увидела, что там очень плохая видимость, но есть доступ к аварийной лестнице. Я сказала ребятам, чтобы они включили фонарики на телефонах, приложили шарфы и шапки к лицу, и мы начали максимально быстро спускаться, потому что не представляли, что может произойти дальше.
- Здание в этот момент продолжало рушиться?
– Я не знаю. Все происходило в считаные минуты. Решения я принимала уже в процессе и сосредоточилась на том, чтобы слышать ребят. Было очень много пыли, и мне было важно, чтобы они шли за мной, откликались, не отставали. Самое главное было их вывести.
- Что вы увидели на первом этаже?
– Там уже были люди, ребята, которые занимались на первом и втором этажах, уже стояли у выхода. Мы тоже быстро взяли куртки в гардеробе и вышли на улицу. Я предложила детям помощь: позвонить родителям или вызвать такси. Всех пересчитала. Мы были все в пыли и даже сфотографировались на память. Я осталась на месте, а ребята уехали. После этого с ними связались — все благополучно добрались до дома. Их здоровью ничего не угрожает, и это самое главное. Слава богу, что все живы.
- Рядом с вами были другие группы студентов?
– В соседних с нами аудиториях не было учебного процесса, насколько я знаю. Но мы были не единственные на пятом этаже. Еще была подготовительная группа вьетнамцев, у них были занятия по математике. Их не вывели, а эвакуировали.
- Насколько обрушившийся корпус ранее казался вам надежным?
– Я работаю в ИТМО с 2015 года. В корпусе на Ломоносова бываю каждую неделю, веду там занятия. На других этажах я не бывала. Все мои уроки на пятом. Год назад был произведен ремонт, и там было все максимально безопасно – никаких подозрений у меня даже не возникало. Это современная аудитория, с проектором, новыми партами и стульями. Она меня полностью устраивала.
- Как вы себя чувствуете? Вы говорили, что надышались пылью.
– Вчера я обратилась за медицинской помощью. Все хорошо, ничего не подтвердилось. Со мной все хорошо. Еще минутная слава на меня упала. Особенно вчера, был выходной день, а журналисты пытались попасть ко мне домой.
- Когда вы увидитесь с ребятами из подготовительной группы, которых выводили?
– Занятия у нас по субботам. Следующее – 23 февраля, но это выходной день, поэтому переносится на 2 марта. Я думаю, к этому времени мы решим, где они (занятия) будут проходить.
- Остался ли у вас какой-то страх после случившегося?
– Тогда страха не было, все силы мобилизовались. Я думаю, что мы не поняли, что произошло, и мы до сих пор не осознали. Но дети большие молодцы. Им по 17 – 18 лет, и они проявили себя максимально собранно и сдержанно, и я ими очень горжусь.
Беседовал Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»
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Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём 17 февраля обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания.
Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей. Подрядчик свою вину в интервью «Фонтанке» не признал.