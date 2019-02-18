В российской армии начались испытания нового ручного пулемета Калашникова

В Московском высшем общевойсковом командном училище приступили к «опытно-войсковой эксплуатации» нового ручного пулемета Калашникова (РПК-16). Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Военные собираются «оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения», – говорится в сообщении Минобороны. Пулемет будут использовать на занятиях по огневой и тактической подготовке. По итогам тестирования заводу-изготовителю направят предложения по доработке пулемета.

Напомним, «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») ранее подписал контракт с Минобороны на поставку новых пулеметов калибра 5,45 мм. В оружии совмещены функции легкого пулемета и штурмовой винтовки, ствол можно заменять в процессе эксплуатации.

РПК-16 позволяет вести стрельбу в режиме одиночного огня и коротких очередей на расстоянии до 600 м, а в режиме длинных очередей и непрерывного огня — до 300 м. Скорострельность составляет 700 выстрелов в минуту.