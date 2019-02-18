Белый лимузин «Кортеж» показали арабским шейхам. Компания из Эмиратов получит больше трети акций Aurus

Российский лимузин Aurus, разработанный в рамках проекта «Кортеж», 18 февраля представили на военно-промышленной выставке IDEX, проходящей в Абу-Даби. Белый автомобиль оценили министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла Аль-Нахайян и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль-Нахайян.

На выставке также было подписано соглашение между ФГУП «НАМИ», ПАО «Соллерс» и эмиратским фондом обороны, безопасности и развития Tawazun, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Согласно договору, фонд из ОАЭ получит 36% акций ООО «Аурус» и в ближайшие три года вложит в компанию в общей сложности 110 миллионов евро.

«За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки», – отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его мнению, сделка свидетельствует о том, что новая российская линейка люксовых автомобилей «имеет все шансы стать успешным продуктом на глобальном рынке», о коммерческой эффективности проекта и его привлекательности для потенциальных инвесторов. Ранее Мантуров также рассказал журналистам, что в ОАЭ планируют наладить и производство автомобилей Aurus, в первую очередь внедорожника Komendant.

Разработчиком автомобилей бренда останется ФГУП «НАМИ», которое сохранит за собой 63,5% акций компании, а доля Sollers сократится до 0,5%. При этом последний с конца 2020 года станет индустриальным партнером проекта и начнет серийную сборку автомобилей Aurus на заводе в Алабуге (Татарстан).

Отметим, что для принца Абу-Даби это не первое знакомство с лимузином Aurus Senat. После переговоров в Кремле 1 июня 2018 года президент России Владимир Путин показал ему свой новый лимузин и похвастался, что места в нем даже больше, чем в «Мерседесе». А осенью Путин лично покатал на седане Aurus Senat президента Египта.

В минувшие выходные автомобили Aurus приняли участие в соревнованиях по скоростному маневрированию гаража особого назначения Федеральной службы охраны России. Гонки прошли на полигоне ФСО в Подмосковье, где свое профессиональное мастерство продемонстрировали 16 лучших водителей ведомства, сообщает телеканал «Звезда».

В программу соревнований входят прохождение «змейки», полицейский разворот и другие упражнения. Заезд седана Aurus Senat по заснеженному треку показали на видео.