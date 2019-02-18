Фото дня. Петербург, который скрывали сугробы

Короткое потепление помогло коммунальщикам частично победить снег и лед, однако оно же обнажило то, что пряталось под ними. Петербург, буквально заваленный мусором, в эти дни представляет собой неприятное зрелище.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

По наблюдению фотографов «Фонтанки», самый часто встречающийся мусор – сигнальные ленты, которыми всю зиму огораживают опасные места:

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