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19.02.2019 13:27
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Фото дня. Петербург, который скрывали сугробы

Короткое потепление помогло коммунальщикам частично победить снег и лед, однако оно же обнажило то, что пряталось под ними. Петербург, буквально заваленный мусором, в эти дни представляет собой неприятное зрелище.

Фото дня. Петербург, который скрывали сугробы

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Проспект Просвещения
Проспект Просвещения
Читатель "Фонтанки" Андрей

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Боровая улица
Боровая улица
Сергей Николаев

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ул. Достоевского
ул. Достоевского
Сергей Николаев

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ул. Малая Московская
ул. Малая Московская
Сергей Николаев

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По наблюдению фотографов «Фонтанки», самый часто встречающийся мусор – сигнальные ленты, которыми всю зиму огораживают опасные места:

"Арт-объект" на ул.Якубовича
"Арт-объект" на ул.Якубовича
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Никольская площадь
Никольская площадь
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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наб. Канала Грибоедова
наб. Канала Грибоедова
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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наб. Канала Грибоедова
наб. Канала Грибоедова
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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наб. Канала Грибоедова
наб. Канала Грибоедова
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Мучной переулок
Мучной переулок
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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ул. Сергея Тюленина
ул. Сергея Тюленина
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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Мы попросили читателей "Фонтанки" тоже прислать свои кадры с улиц:

Читательница "Фонтанки" Юля: В Невском районе жкс 2 плохо вывозят мусор с помоек. Во дворе дома 98 по Народной улице.
Читательница "Фонтанки" Юля: В Невском районе жкс 2 плохо вывозят мусор с помоек. Во дворе дома 98 по Народной улице.

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Читательница "Фонтанки" Анна: улица Ольминского, 20.
Читательница "Фонтанки" Анна: улица Ольминского, 20.

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Читательница "Фонтанки" Анна: улица Ольминского, 20.
Читательница "Фонтанки" Анна: улица Ольминского, 20.

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Читатель "Фонтанки" Андрей: Саперный переулок дом 6,центр города!!!
Читатель "Фонтанки" Андрей: Саперный переулок дом 6,центр города!!!

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Читательница "Фонтанки" Марго: Красносельский район, ул. Летчика Пилютова. Не соблюдают график вывоза мусора, народ просто оставляет свои пакеты на контейнерной площадке. Вся близлежащая территория завалена разлетевшимися пакетами
Читательница "Фонтанки" Марго: Красносельский район, ул. Летчика Пилютова. Не соблюдают график вывоза мусора, народ просто оставляет свои пакеты на контейнерной площадке. Вся близлежащая территория завалена разлетевшимися пакетами

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Читательница "Фонтанки" Dj Nezhnaya
Читательница "Фонтанки" Dj Nezhnaya

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Читательница "Фонтанки" Ani: Елизарова, 17
Читательница "Фонтанки" Ani: Елизарова, 17

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