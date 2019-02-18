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Бизнес
18.02.2019 15:14
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Британская OneWeb официально передала России контроль над совместным предприятием по развитию спутникового Интернета

Дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец» получила контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в Интернет в любой точке мира. 

Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%, а доля структуры OneWeb снизилась с 60 до 49%, сообщает 18 февраля РБК со ссылкой на данные системы СПАРК.

Источники РБК на рынке телекоммуникаций сообщали, что экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров собирает пул инвесторов для приобретения доли в OneWeb. Собеседники уточнили, что речь идет как раз о покупке доли в 12,5% в спутниковом операторе. Среди тех, кому бывший министр предлагал инвестировать в сделку, – основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, совладелец USM Алишер Усманов, совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин и совладелец Альфа-банка Петр Авен.

Комментариев от участников проекта развития спутникового Интернета с помощью российских ракет-носителей пока не поступало. 

О готовности уступить контроль над проектом российской стороне ещё минувшей осенью «Фонтанке» заявляли в самой OneWeb. Представитель компании Крис Торрес в конце октября 2018 года сообщал, что реструктуризации проекта идёт таким образом, «чтобы эта важная российская компания управлялась на местном уровне и контрольный пакет находился у российских партнёров». При этом в OneWeb подчёркивали, что «весь интернет-трафик остается в безопасности и внутри страны».

До этого эксперты ФСБ усомнились в целесообразности совместного проекта. Представители спецслужбы выражали обеспокоенность, что спутниковый Интернет от OneWeb может угрожать национальной безопасности РФ.

В декабре в «Роскосмосе» рассказали «Фонтанке», что опасения ФСБ решаются технически. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в январе заявил, что если Россия откажется от проекта OneWeb, то наземные станции спутникового Интернета появятся на Украине. 14 января «Роскосмос» подтвердил, что совместный проект с OneWeb будет реализован. 

Запуск первых шести британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру намечен на 27 февраля. Старт неоднократно откладывался. Последний раз – из-за проблем с ракетой.

Справка:

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому Интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

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