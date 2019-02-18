18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +3
$ 66.25р
74.91р
18:09 18.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
18.02.2019 15:08
Печать

В Петербурге налоговики признали вину в получении 8,6 млн рублей от учредителя компании «Нева Милк»

В Петербурге суды рассмотрят уголовные дела о подкупе сотрудников ФНС компанией «Нева Милк». За лояльность к налоговым нарушениям были выплачены 8,6 млн рублей. Обвиняемые признали вину, сообщает прокуратура Петербурга 18 февраля.

Неформальные отношения «Нева Милк» и налоговиков 24-й межрайонной инспекции Петербурга начались при выездной проверке в 2016 – 2017 годах. Она показала, что компания занизила выручку за 2014-й на 49 млн рублей.

В марте 2017-го замначальника отдела выездных проверок МИФНС № 24 Сергей Романчук потребовал, считает следствие, 4,6 млн рублей от учредителя «Нева Милк» и «Невских сыров» Владимира Герасимова за уменьшение размера налогов, пеней и штрафов. Деньги в июне 2017-го перевели безналичным способом на счет компании «Стройтрест». Она арендует офис в принадлежащем УК «Теорема» бизнес-центре «Эврика» на улице Седова, а счет держит в банке на Шпалерной улице.

Уголовное дело против Романчука по статье 290, часть 6, УК («Получение взятки в особо крупном размере») возбудили в декабре 2017-го. Оно привело к допросу основателя «Теоремы» Игоря Водопьянова. 

Через несколько месяцев, в феврале 2018-го, Следственный комитет возбудил еще одно дело о взятке. Романчук и замначальника МИФНС № 24 Елена Зарубина были обвинены в получении 4 млн рублей от Герасимова за то, чтобы не привлекать компанию к ответственности и уведомлять о других проверках. При расследовании дело переквалифицировали с «взятки» на статью 159 УК, часть 4, – «Мошенничество в особо крупном размере».

Вину фигуранты признали. Их дела разделили. Сергей Романчук заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердил «Фонтанке» его адвокат Михаил Мирецкий. Обвиняемый пробыл под стражей с декабря 2017-го по апрель 2018-го, после чего был освобожден под домашний арест. С декабря 2018-го находится под подпиской о невыезде. Дело Романчука направлено в Дзержинский суд, Зарубиной — в Московский.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
18.02.2019 17:48

«Кубатура» удивит Питер масштабом проекта

Новый центр мебели и интерьера объединит лучшие предложения для ремонта и отделки, а также прогрессивных дизайнеров и разработчиков проектов под одной крышей.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 17:39

Базовая отделка по специальной цене теперь и в YOGA

При покупке любой квартиры в новом жилом комплексе YOGA 3, базовая отделка доступна по специальной цене - от 5 000 рублей за квадратный метр.
pixabay.com
18.02.2019 17:30

На старте – дешевле. Специальные цены на старте продаж в малоэтажке

В семействе малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе прибыло. Строится пятый по счету комплекс – «Образцовый квартал 5».
автор: Евгений Егоров/ фото предоставлено компанией ООО "Балтик Бизнес Медиа"
18.02.2019 16:50

Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов

14 февраля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Корпоративная социальная ответственность: практики российских регионов», организованная деловым изданием «Ведомости».
ЗАО «Ленстройтрест»
18.02.2019 12:46

ГК «Ленстройтрест» – победитель первой Премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

В Санкт-Петербурге названы лауреаты Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ девелопера «Ленстройтрест» одержала победу в номинации «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».
Setl City
18.02.2019 12:01

Ленобласть готова финансировать строительство наземного вестибюля метро в Кудрово

Ленинградская область готова профинансировать строительство наземного вестибюля станции метро в Кудрово и благоустройство прилегающей территории. Об этом глава региона Александр Дрозденко заявил СМИ на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
OOO "Лидер Групп"
18.02.2019 11:35

ГК «Лидер Групп» вывела на рынок новый дом проекта YOGA

Компания открыла продажи квартир в четвертом корпусе жилого комплекса YOGA, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга, недалеко от станции метро «Комендантский проспект».
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.