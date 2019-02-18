В Петербурге налоговики признали вину в получении 8,6 млн рублей от учредителя компании «Нева Милк»

В Петербурге суды рассмотрят уголовные дела о подкупе сотрудников ФНС компанией «Нева Милк». За лояльность к налоговым нарушениям были выплачены 8,6 млн рублей. Обвиняемые признали вину, сообщает прокуратура Петербурга 18 февраля.

Неформальные отношения «Нева Милк» и налоговиков 24-й межрайонной инспекции Петербурга начались при выездной проверке в 2016 – 2017 годах. Она показала, что компания занизила выручку за 2014-й на 49 млн рублей.

В марте 2017-го замначальника отдела выездных проверок МИФНС № 24 Сергей Романчук потребовал, считает следствие, 4,6 млн рублей от учредителя «Нева Милк» и «Невских сыров» Владимира Герасимова за уменьшение размера налогов, пеней и штрафов. Деньги в июне 2017-го перевели безналичным способом на счет компании «Стройтрест». Она арендует офис в принадлежащем УК «Теорема» бизнес-центре «Эврика» на улице Седова, а счет держит в банке на Шпалерной улице.

Уголовное дело против Романчука по статье 290, часть 6, УК («Получение взятки в особо крупном размере») возбудили в декабре 2017-го. Оно привело к допросу основателя «Теоремы» Игоря Водопьянова.

Через несколько месяцев, в феврале 2018-го, Следственный комитет возбудил еще одно дело о взятке. Романчук и замначальника МИФНС № 24 Елена Зарубина были обвинены в получении 4 млн рублей от Герасимова за то, чтобы не привлекать компанию к ответственности и уведомлять о других проверках. При расследовании дело переквалифицировали с «взятки» на статью 159 УК, часть 4, – «Мошенничество в особо крупном размере».

Вину фигуранты признали. Их дела разделили. Сергей Романчук заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердил «Фонтанке» его адвокат Михаил Мирецкий. Обвиняемый пробыл под стражей с декабря 2017-го по апрель 2018-го, после чего был освобожден под домашний арест. С декабря 2018-го находится под подпиской о невыезде. Дело Романчука направлено в Дзержинский суд, Зарубиной — в Московский.