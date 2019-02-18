«Сделал все согласно договоренности с другими подростками». Школьник на спор ударил московского полицейского, к ответу привлекли родителей

Одиннадцатиклассника, ударившего полицейского, задержали в Москве. Школьник объяснил свой поступок проигранным спором с друзьями.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на ТАСС 18 февраля, в минувшие выходные на Манежной площади командира одной из рот 2-го Оперативного полка ГУ МВД по Москве ударили в спину. Нападавшим оказался учащийся школы № 629 на Варшавском шоссе. Его вместе с двумя друзьями задержали.

«Как выяснилось, один из школьников проиграл спор своим друзьям, по условиям которого ему необходимо было ударить полицейского. В итоге проигравший учащийся 11-го класса сделал все согласно договоренности с другими подростками», — пояснил источник издания.

На родителей всех подростков составили протоколы по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следственный комитет начал доследственную проверку.

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