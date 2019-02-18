Полицейские на Сахалине привязали собаку к машине и устроили для нее «забег». Теперь их ждет проверка

Очевидцы сняли на видео, как машина ДПС в сахалинском городе Оха тащит за собой собаку на поводке, якобы тем самым готовя пса к трудовым будням в полиции. В управлении МВД по Сахалинской области пообещали проверить методы подготовки служебных собак. Об этом 18 февраля пишет издание «Сахалин и Курилы».

«По итогам проверки будет дана оценка действиям должностного лица полиции и проверена информация о нарушениях служебного регламента. Сотрудник будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», – заявили в региональном Управлении МВД.

Тренировка полицейского пса попала на видео, которое быстро распространилось в Интернете. Очевидцы утверждали, что инцидент произошел на улице Карла Маркса в Охе. На ролике видно, что собака не хочет бежать за автомобилем, поэтому ее тянут. За рулем машины якобы находился новый начальник районного отделения полиции Шамиль Гаджиев.

Гаджиев в комментарии РИА «Сахалин-Курилы» рассказал, что ничего экстраординарного не произошло. «То, что вы видите на видео, — не издевательство над животным, а рядовая тренировка. Правоохранители не только устраивают такие пробежки, но стреляют при них. Чтобы привыкали к пороху и реагировали соответствующим образом», – отметил начальник отделения полиции в Охинском районе.

Он категорически отверг наличие «признаков негуманности» в ролике. По его словам, собака «преодолевала дистанцию» в 200 метров. «Какая негуманная перевозка? После того, как машина повернула налево, где нет других авто, она спокойно продолжила выполнять команду», – уточнил Гаджиев.