Ради победы и репутации. В Петербурге за вербовку спортсменов в армию приговорили полковника ЗВО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд оценил спортивные достижения призывников в условные сроки для их начальства. Полковник Иванов не пожалел 11,5 млн из бюджета Минобороны на фейковых солдат, которые вместо службы пропадали в спортзалах. Платить за их достижения предстоит из своего кармана.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 18 февраля, бывший начальник физподготовки Западного военного округа Виталий Иванов признан виновным в использовании полномочий вопреки интересам службы (285 УК). В штаб ЗВО он пришёл в 2014 году и, как считает следствие, практически сразу начал привлекать в ряды военных новобранцев с отличными физическими показателями, разрядами и спортивными званиями.

Новичкам давали понять, что всё, что от них требуется, — это победы на соревнованиях и сборах. Фактически военными они так и не стали, поскольку от всех обязанностей были освобождены. При этом жалованье, все положенные выплаты и надбавки за мастеров спорта вне зависимости от наличия звания сохранялись.

По версии обвинения, полковник Иванов, желая выделиться за счёт успехов своих спортивных новобранцев, таким образом пристроил 31 человека. Помощником в злоупотреблении признали его подчинённого подполковника Александра Арламенко. Он был прикомандирован к воинской части в Буграх, где также отвечал за физическую подготовку. Ущерб от их действий (в том числе затрат на фейковые сборы) превысил 11,5 млн рублей.

Ещё один эпизод Иванова связан с мошенничеством. Суд установил, что в июне 2016 года он фиктивно оформил на военную службу свою жену и получил больше полумиллиона из начисленных ей денег.

Суд назначил Иванову 2,5 года лишения свободы условно и 150 рублей штрафа. Арламенко приговорили к двум годам условно. Ущерб в 11,5 млн им предстоит выплатить министерству обороны.