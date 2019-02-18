Смольный со второй попытки согласовал марш памяти Немцова. Почти в центре города

Комитет по законности и правопорядку Смольного согласовал проведение 24 февраля митинга памяти оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский 18 февраля в соцсетях. По словам парламентария, акция пройдет 24 февраля на площади Ленина.

В конце прошлой недели власти отказали в проведении мероприятия в центре города, после чего на это обратили внимание в Совете по правам человека при президенте.

«Мы неоднократно подчёркивали, в том числе в докладах на имя главы государства, что лучший способ борьбы с несанкционированными публичными акциями – это их согласование», – отмечал глава СПЧ Михаил Федотов. Он выражал надежду, что решение о согласовании акции изменится после вмешательства врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

Организаторами акции памяти выступают представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.