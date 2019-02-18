Смольный со второй попытки согласовал марш памяти Немцова. Почти в центре города
Комитет по законности и правопорядку Смольного согласовал проведение 24 февраля митинга памяти оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский 18 февраля в соцсетях. По словам парламентария, акция пройдет 24 февраля на площади Ленина.
В конце прошлой недели власти отказали в проведении мероприятия в центре города, после чего на это обратили внимание в Совете по правам человека при президенте.
«Мы неоднократно подчёркивали, в том числе в докладах на имя главы государства, что лучший способ борьбы с несанкционированными публичными акциями – это их согласование», – отмечал глава СПЧ Михаил Федотов. Он выражал надежду, что решение о согласовании акции изменится после вмешательства врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
Организаторами акции памяти выступают представители движения «Открытая Россия», партий «Яблоко» и «Парнас», «Партии Перемен», движения «Весна», движения «Время», «Чайного клуба», «Движения Демократического Обновления», а также депутаты Законодательного собрания Петербурга Максим Резник и Борис Вишневский.
Справка:
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, его посадили на 20 лет. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.