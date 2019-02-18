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Власть
18.02.2019 14:23
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Новые санкции ЕС в отношении России могут быть приняты до конца зимы

Единогласное решение по новым санкциям против России в связи с инцидентом в Керченском проливе может быть принято в ближайшие недели. Как сообщается на сайте ЕС, об этом 18 февраля заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

При этом глава европейской дипломатии оговорилась, что цель санкций не в том, чтобы они «продолжались вечно», а в том, чтобы «оказать давление с целью преодоления ситуации».

«Опять же, мы хотим видеть позитивное развитие событий и всегда готовы пересмотреть это, но в настоящий момент мы видим, скорее, обратное — более негативное развитие событий на месте. И до тех пор, пока это происходит, государства ЕС, я полагаю, будут и впредь едины в своей поддержке санкций, как существующих, так и возможных новых», — сказала Могерини.

О том, что в ЕС достигнуты договорённости по введению новых антироссийских санкций после прошлогоднего инцидента в Чёрном море, в минувшую субботу сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ожидается, что новые ограничения коснутся восьми человек, которые считаются причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе. 

14 февраля стало известно, что новые цели для санкционного давления США против России будет определять лично президент Дональд Трамп. СМИ сообщили, что из законопроекта исчез список конкретных госбанков, в числе которых упоминались ВТБ и Сбербанк. Определить список наказываемых кредитных учреждений теперь предлагается самому президенту США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эту подготовительную работу заокеанских коллег «шизоидной историей». 

Справка:

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями погрануправления ФСБ при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Российские корабли применяли оружие. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Глава президентского Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов в интервью «Фонтанке» заявлял, что украинские коллеги пытаются политизировать вопрос соблюдения прав украинских моряков, арестованных в России. 

На риски роста напряжённости в акватории Чёрного моря, как центра притяжения геополитических игр, в конце 2018 года в интервью «Фонтанке» указал академик РАН, эксперт по международной безопасности Алексей Арбатов. 

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