Новые санкции ЕС в отношении России могут быть приняты до конца зимы

Единогласное решение по новым санкциям против России в связи с инцидентом в Керченском проливе может быть принято в ближайшие недели. Как сообщается на сайте ЕС, об этом 18 февраля заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

При этом глава европейской дипломатии оговорилась, что цель санкций не в том, чтобы они «продолжались вечно», а в том, чтобы «оказать давление с целью преодоления ситуации».

«Опять же, мы хотим видеть позитивное развитие событий и всегда готовы пересмотреть это, но в настоящий момент мы видим, скорее, обратное — более негативное развитие событий на месте. И до тех пор, пока это происходит, государства ЕС, я полагаю, будут и впредь едины в своей поддержке санкций, как существующих, так и возможных новых», — сказала Могерини.

О том, что в ЕС достигнуты договорённости по введению новых антироссийских санкций после прошлогоднего инцидента в Чёрном море, в минувшую субботу сообщила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ожидается, что новые ограничения коснутся восьми человек, которые считаются причастными к задержанию украинских моряков в Керченском проливе.

14 февраля стало известно, что новые цели для санкционного давления США против России будет определять лично президент Дональд Трамп. СМИ сообщили, что из законопроекта исчез список конкретных госбанков, в числе которых упоминались ВТБ и Сбербанк. Определить список наказываемых кредитных учреждений теперь предлагается самому президенту США. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал эту подготовительную работу заокеанских коллег «шизоидной историей».